Астрологиня назвала знаки зодіаку, які панічно бояться віку

А ось ставиться до них кожен із нас по-різному: хтось приймає цю умову з гідністю, а хтось вважає природні процеси справжньою катастрофою.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які панічно бояться віку.

Близнята

Близнята впевнені, що з віком менше в них шансів досягти успіху — як в особистому житті, так і в професії. Виправити свій вік у документах вони не можуть, тому намагаються молодшати зовні. Тож якщо ви зустрінете дорослу жінку, вдягнуту та зачесану, наче маленька дівчинка, не сумнівайтеся: перед вами представниця саме цього знака.

Діва

Діви ретельно приховують свій страх перед прожитими роками, ба більше, вони можуть навіть хизуватися своїм віком, заявляючи привселюдно, скільки їм насправді років. Але відбувається це рівно доти, доки вони впевнені, що мають приголомшливий вигляд, викликають захоплення в оточення — щойно ситуація змінюється, вони припиняють бути такими сміливими.

Лев

Леви, як відомо, вважають себе особами королівської крові, а королеви, на їхній погляд, не можуть старіти за визначенням. Відчувши, що їхня зовнішність змінюється, вони докладають героїчних зусиль, що дають змогу їм обдурити час, у хід іде все — дієта, гімнастика і косметичні процедури аж до пластики. І, треба визнати, вони домагаються свого.

