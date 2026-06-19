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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які полюбляють вставляти у свою мову іноземні слівця

У кожного є хоча б один друг чи знайомий, який замість слів рідною мовою вживає у ній запозичення з інших мов.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Іноді це має симпатичний вигляд, іноді — відверто дратує, але в кожному конкретному випадку у тих, хто полюбляє прикрашати свою мову англіцизмами, американізмами чи перекладними термінами, є на це свої причини.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які полюбляють вставляти у свою мову іноземні слівця.

Стрілець

Стрільцям як головним мандрівникам зодіаку іноземні слова, пов’язані з місцями, де вони побували, нагадують про приємні миті, які вони пережили. Якщо вони нещодавно повернулися з подорожі, то ці слівця вони привозять із собою, а якщо тільки збираються кудись, то заздалегідь готуються до спілкування з місцевим населенням.

Діва

Діви, про що б вони не говорили, обожнюють точні формулювання, і якщо для цього потрібно вжити іноземне слово, аналогів якому немає в їхній рідній мові, або відповідний термін, вони охоче це роблять. Таким чином, на їхню думку, вони враховують усі можливі деталі та нюанси й не залишають місця для помилки.

Овен

Овни як найекспресивніший знак зодіаку полюбляють відповідні слівця, які, як їм здається, додають їхній мові яскравості, виразності та колориту. Найчастіше вони задовольняються власним словниковим запасом і можливостями своєї мови, але, якщо потрібного слова не знайдуть, легко використовують іноземні запозичення.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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