Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють відпускати те, чого не можна змінити

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Перший варіант вдається реалізувати далеко не завжди — не всі обставини можна подолати, а для другого потрібні моральні сили, якими володіють не всі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють відпускати те, чого не можна змінити.

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Водолій

Водолії легше за інші знаки сприймають складні — і незрозумілі — життєві обставини, і так само легко відпускають їх, якщо бачать, що їхні шанси на успіх наближаються до нуля. Водночас вони одразу ж починають працювати над втіленням у життя нової ідеї, повністю забуваючи про попередню.

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Стрілець

Стрільців завжди й у всьому рятує притаманний їм оптимізм, і обставини, які — з об’єктивних причин — неможливо змінити, у цьому сенсі — не виняток. Зіткнувшись із неможливістю щось виправити, вони можуть почати перейматися з цього приводу, але дуже швидко заспокоюються, вважаючи: все — на краще.

Скорпіон

Скорпіони, які мають потужну інтуїцію та проникливість, бачать речі та події у всій їхній повноті й враховують усе, аж до найдрібніших деталей. Зваживши всі «за» і «проти», вони досить швидко розуміють, чи мають їхні дії перспективу, чи ні, і в останньому випадку відпускають ситуацію, справедливо не бажаючи марнувати час і сили даремно.

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