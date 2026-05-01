Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють визнавати свої помилки

Гороскоп / © Credits

Реклама

Тому головне — не уникнути помилок, а зробити з них правильні висновки на майбутнє.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють визнавати свої помилки.

Скорпіон

Скорпіони, як правило, бачать свої помилки одразу ж — щойно вони їх зробили, тому їм не потрібно багато часу, щоб їх визнати. Проте процес цей нерідко буває для них болісним та й висновки, які вони роблять, часто пов’язані із самоїдством, що, втім, не гарантує нових хиб.

Реклама

Риби

Риби готові взяти на себе не тільки свою власну провину, а й помилки, зроблені людством загалом. Але певний — коли тривалий, а коли й короткий — час потому вони геть забувають про те, що давали собі клятви більше не робити нічого такого, і помиляються знову, наступаючи на одні й ті самі граблі.

Козоріг

Козороги використовують власні помилки винятково для внутрішнього користування: вони добре розуміють, де напартачили, і, зробивши висновки, мовчки — не привертаючи загальної уваги — виправляють їх. У такий спосіб вони не лише досягають успіху там, де іншим це не до снаги, а й ніколи не повторюють припущеної одного разу хиби.

