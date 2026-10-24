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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіака, які вміють жити в даний момент

Уміння жити усвідомлено — отримуючи максимум задоволення від кожної хвилини життя — завжди було затребуваним.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але в наш час психологи приділяють йому особливу увагу, вважаючи його основною умовою щасливого та повноцінного життя.

Мистецтво «жити в моменті» передбачає прийняття реальності, в якій ми існуємо, переживання будь-яких — навіть неприємних — емоції, орієнтацію на власні — а не нав’язані ззовні — цінності та мотиви, а також особисту відповідальність за те, що відбувається, а це дано далеко не всім.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які вміють жити в моменті.

Телець

Тельці — як найнепоспішніший знак зодіакального кола — не належать до тих, хто рветься вперед, намагаючись пропустити сьогодення й одразу опинитися в майбутньому. Вони проживають своє життя не поспішаючи й зі смаком, тим самим даючи оточуючим вагомий привід для заздрості.

Діва

Діви розплановують події свого життя розважливо й планомірно, точно знаючи та добре розуміючи, що й коли має у них статися. Більше того, вони чітко бачать, що залежить саме від них, і виконують свої зобов’язання — як перед іншими людьми, так і перед самими собою, що не дає їм потрапляти в складні ситуації.

Козоріг

Козороги — один із найреалістичніших знаків зодіакального кола: його представники твердо стоять на ногах, знають, чого можна очікувати від життя в кожен конкретний момент, тому готові до будь-якої ситуації. Не можна сказати, що це повністю позбавляє їх від проблем, але точно значно полегшує їм життя.

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