Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вражають своєю імпровізацією

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Останні вміють нас дивувати, оскільки поводяться зовсім не так, як ми від них очікуємо.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вражають своєю імпровізацією.

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Водолій

Водолії, будучи найнепередбачуванішим знаком зодіаку, мають ще й рідкісні творчі здібності, тому будь-яку думку вони перетворюють на творчу ідею, яка, зі свого боку, дозволяє їм ухвалювати сміливі — і неординарні — рішення, які оточення від них не очікує.

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Стрілець

Стрільці й самі не знають, чого від себе очікувати: наприклад, вони можуть піти випити кави з подругою, а вранці прокинутися в готелі незнайомого міста. Водночас вони іноді зовсім не пам’ятають, як туди потрапили, ані того, що з ними сталося до цього. Ті, у кого серед друзів є представники цього знака, ніколи цьому не дивуються.

Близнята

Близнята, які, ухвалюючи рішення з будь-якого питання, завжди вагаються між двома різними варіантами, часто — несподівано навіть для себе — обирають третій, що дивує всіх без винятку. Щодо самих представників цього знака, то на запитання, що це, власне, було, вони відповідають: осяяння!

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