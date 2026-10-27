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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вражають своєю імпровізацією

Усі ми — звісно, умовно — поділяємося на тих, чиї дії легко передбачити, та тих, чиї дії практично неможливо передбачити.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Останні вміють нас дивувати, оскільки поводяться зовсім не так, як ми від них очікуємо.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вражають своєю імпровізацією.

Водолій

Водолії, будучи найнепередбачуванішим знаком зодіаку, мають ще й рідкісні творчі здібності, тому будь-яку думку вони перетворюють на творчу ідею, яка, зі свого боку, дозволяє їм ухвалювати сміливі — і неординарні — рішення, які оточення від них не очікує.

Стрілець

Стрільці й самі не знають, чого від себе очікувати: наприклад, вони можуть піти випити кави з подругою, а вранці прокинутися в готелі незнайомого міста. Водночас вони іноді зовсім не пам’ятають, як туди потрапили, ані того, що з ними сталося до цього. Ті, у кого серед друзів є представники цього знака, ніколи цьому не дивуються.

Близнята

Близнята, які, ухвалюючи рішення з будь-якого питання, завжди вагаються між двома різними варіантами, часто — несподівано навіть для себе — обирають третій, що дивує всіх без винятку. Щодо самих представників цього знака, то на запитання, що це, власне, було, вони відповідають: осяяння!

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