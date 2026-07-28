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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
544
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які йдуть зі стосунків, гучно грюкаючи дверима

Розставання з близькими людьми, від яких ніхто не застрахований, бувають найрізноманітнішими.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І якщо одні з нас роблять це спокійно й зникають із чужого життя практично непомітно, по-англійськи, то інші влаштовують із процесу розставання цілу театралізовану виставу — з криками, скандалами, сльозами та істериками.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які йдуть зі стосунків, гучно грюкнувши дверима.

Овен

Овни своїм умінням виходити зі стосунків, гучно грюкаючи дверима, — як у прямому, так і в переносному сенсі, — завдячують своїй запальності, через яку вони діють максимально стрімко і настільки ж необдумано, про що дуже швидко починають шкодувати, але виправити вже нічого не можуть.

Лев

Леви щиро не розуміють, як їхній партнер може спокійно — і щасливо — жити, якщо їх немає поруч. Саме тому вони ніколи не пробачать йому так просто — обов’язково влаштують виставу під назвою «нехай знає, кого втрачає», а вже потім підуть, гордо піднявши голову й гучно грюкнувши дверима.

Водолій

Для Водоліїв дуже важливо зробити так, щоб, незважаючи на розставання, близька людина ще довго про них не забула, і для цього, як то кажуть, усі засоби добрі. Можливо, представники цього знака не будуть грюкати дверима в прямому сенсі слова, але їхній відхід буде влаштований як справжня вистава — з оплесками наприкінці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
544
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