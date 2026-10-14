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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2451
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які із розв'язання будь-якого питання можуть зробити проблему

Про те, як дядечко Поджер вішав картину, знають усі, хто хоча б раз читав повість Джерома К. Джерома «Троє в човні, не рахуючи собаки».

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Цей кумедний персонаж примудрився зібрати навколо себе всю свою численну родину, знайти всім заняття, внести хаос і метушню, але в результаті так і не розв'язав завдання, яке перед ним стояло. Кожен із нас, добре поміркувавши, може пригадати такого «дядечка» у своєму оточенні.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здатні перетворити розв'язання будь-якого питання на проблему.

Овен

Овни намагаються витратити на розв'язання будь-якого питання якомога менше часу — як правило, їх уже ваблять інші справи, що вимагають їхньої безпосередньої участі. Але поспіх — поганий помічник, через нього вони припускаються однієї помилки за іншою, перетворюючи просте завдання на серйозну проблему.

Водолій

Водолії — завдяки властивій їм креативності мислення — здатні розв'язати будь-яке завдання, хай яким складним воно не було. Але роблять вони це часом настільки хаотично й безладно, що заплутуються самі й заплутують інших, розтягуючи «задоволення» від роботи на довший час, ніж планувалося спочатку.

Близнята

Близнята не завжди можуть одразу визначитися з тактикою, яка має допомогти їм досягти поставленої мети. Спочатку вони намічають для себе один порядок дій, а через день відмовляються від нього і вирішують скористатися іншим. У результаті розв'язання простого завдання перетворюється на проблему, а працювати з ними — суцільна мука.

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