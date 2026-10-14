- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 2451
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які із розв'язання будь-якого питання можуть зробити проблему
Про те, як дядечко Поджер вішав картину, знають усі, хто хоча б раз читав повість Джерома К. Джерома «Троє в човні, не рахуючи собаки».
Цей кумедний персонаж примудрився зібрати навколо себе всю свою численну родину, знайти всім заняття, внести хаос і метушню, але в результаті так і не розв'язав завдання, яке перед ним стояло. Кожен із нас, добре поміркувавши, може пригадати такого «дядечка» у своєму оточенні.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здатні перетворити розв'язання будь-якого питання на проблему.
Овен
Овни намагаються витратити на розв'язання будь-якого питання якомога менше часу — як правило, їх уже ваблять інші справи, що вимагають їхньої безпосередньої участі. Але поспіх — поганий помічник, через нього вони припускаються однієї помилки за іншою, перетворюючи просте завдання на серйозну проблему.
Водолій
Водолії — завдяки властивій їм креативності мислення — здатні розв'язати будь-яке завдання, хай яким складним воно не було. Але роблять вони це часом настільки хаотично й безладно, що заплутуються самі й заплутують інших, розтягуючи «задоволення» від роботи на довший час, ніж планувалося спочатку.
Близнята
Близнята не завжди можуть одразу визначитися з тактикою, яка має допомогти їм досягти поставленої мети. Спочатку вони намічають для себе один порядок дій, а через день відмовляються від нього і вирішують скористатися іншим. У результаті розв'язання простого завдання перетворюється на проблему, а працювати з ними — суцільна мука.
Читайте також:
Жовтень 2026 року: напружений місяць для Тельця, Лева та Водолія
Ретроградний Меркурій від 25 жовтня до 12 листопада 2026 року: що на нас чекає в цей час
Зодіакальний гороскоп на жовтень 2026 року для всіх 12 знаків
Жовтень 2026 року: місяць удачі для Раків, Скорпіонів та Риб