Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди дарують невдалі презенти

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Звісно, можна забігти до найближчого магазину та купити першу-ліпшу дрібничку, проте навряд чи такий подарунок потішить винуватця будь-якого свята, якому хочеться, щоб дарувальники враховували його смак і захоплення.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди роблять невдалі подарунки.

Овен

Овни зазвичай обирають як подарунок речі, які подобаються саме їм, а тим, що людина, якій вони хочуть його подарувати, буде не в захваті, вони мало переймаються. На будь-яке зауваження щодо цього вони завжди готові заперечити: «Якщо тебе щось не влаштовує, можу забрати собі». І можна не сумніватися — у разі потреби вони так і зроблять.

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Близнята

Близнята взагалі не обирають подарунки для тих, кого хочуть привітати: потрапляючи до магазину, вони настільки захоплюються, що думають лише про себе і купують усе, що подобається особисто їм. Та згодом, згадавши, навіщо ходили на шопінг, вони, згнітивши серце, вибирають із придбаного те, що їм подобається найменше, і саме це дарують.

Водолій

Водолії мають унікальну особливість: знаючи — або не знаючи, — що не подобається людині, якій вони збираються зробити подарунок, представники знака придбають саме це. Як їм це вдається — загадка, але правило спрацьовує в дев’яносто дев’яти випадках зі ста, а останній — один — відсоток є винятком із правила.

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