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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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109
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1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди приходять вчасно

Точність зазвичай називають «ввічливістю королів» — мабуть, саме тому її демонструють далеко не всі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Намагаючись встигнути всюди, ми, хоч і ненадовго, але запізнюємося на роботу чи на зустріч, проте доводиться стикатися з людьми, які всюди з’являються точно вчасно — як поїзд за розкладом.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди приходять вчасно.

Телець

Тельці, як би парадоксально це не звучало, не спізнюються, бо нікуди не поспішають. Саме тому всі їхні дії відбуваються вчасно — не випереджаючи подій, але й не запізнюючись, що дозволяє представникам цього знака вписуватися в будь-який — навіть найнасиченіший — розпорядок дня.

Діва

Діви як найпрактичніший і найпрагматичніший знак зодіакального кола, мабуть, краще за інших розуміють, що час — це гроші, і те, що їх потрібно берегти, вони знають краще за інших. Тому вони завжди й усюди приходять вчасно, не втрачаючи водночас ані копійки своїх грошей.

Козоріг

Козороги самі нікуди не спізнюються і не дозволяють цього робити іншим: властиві представникам цього знака організованість і дисциплінованість допомагають їм у цьому. Вони вважають, що в усьому має бути лад, інакше в житті запанує хаос, який позбавить їх комфорту та добробуту.

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