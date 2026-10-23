Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди приходять вчасно

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Намагаючись встигнути всюди, ми, хоч і ненадовго, але запізнюємося на роботу чи на зустріч, проте доводиться стикатися з людьми, які всюди з’являються точно вчасно — як поїзд за розкладом.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди приходять вчасно.

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Телець

Тельці, як би парадоксально це не звучало, не спізнюються, бо нікуди не поспішають. Саме тому всі їхні дії відбуваються вчасно — не випереджаючи подій, але й не запізнюючись, що дозволяє представникам цього знака вписуватися в будь-який — навіть найнасиченіший — розпорядок дня.

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Діва

Діви як найпрактичніший і найпрагматичніший знак зодіакального кола, мабуть, краще за інших розуміють, що час — це гроші, і те, що їх потрібно берегти, вони знають краще за інших. Тому вони завжди й усюди приходять вчасно, не втрачаючи водночас ані копійки своїх грошей.

Козоріг

Козороги самі нікуди не спізнюються і не дозволяють цього робити іншим: властиві представникам цього знака організованість і дисциплінованість допомагають їм у цьому. Вони вважають, що в усьому має бути лад, інакше в житті запанує хаос, який позбавить їх комфорту та добробуту.

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