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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2426
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які, збираючись у подорож, обов’язково щось забудуть

Збираючи валізу перед поїздкою, важко врахувати абсолютно все: якісь дрібниці однаково залишаються вдома.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

Щоб цього уникнути, можна скористатися найрізноманітнішими способами: заздалегідь — за кілька днів до від’їзду — зібрати все необхідне в одному місці або скласти детальний список того, що може знадобитися в дорозі, але це допомагає не всім.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які, як би ретельно вони не готувалися до поїздки, обов’язково щось забудуть.

Риби

Риби, куди б вони не їхали, завжди випереджають події: поки представники цього знака пакують валізу вдома, у своїх мріях вони вже перебувають у поїзді, а, можливо, й на березі моря або на вулицях одного з європейських міст. Не дивно, що в результаті вони обов’язково щось забувають, і добре, якщо таку річ можна купити в готелі або найближчому до нього кіоску.

Овен

Овни завжди поспішають, і збирання до поїздки — як короткої, так і тривалої — у цьому сенсі не є винятком. Як правило, коли вони забігають додому по багаж, у них залишається буквально п’ять хвилин до того моменту, коли вже мають вийти з дому. У результаті вони метушаться з кімнати в кімнату, кидаючи у валізу все поспіль, і обов’язково щось забувають.

Водолій

Водолії — через постійну зосередженість на креативних ідеях, які їх цікавлять набагато більше, ніж реальність, — про те, щоб нічого не забути, взагалі не думають. Саме з цієї причини вони забувають речі, які їм будуть потрібні, зате беруть те, що зовсім не потрібно — іноді це може виявитися чимось дуже важливим — наприклад, банківські картки.

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