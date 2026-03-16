- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіака, які знають, як впоратися з токсичними людьми
Токсичність оточуючих нас людей — величина постійна, завжди знайдеться той, хто зіпсує нам настрій своїми витівками.
Боротися з чужою недоброзичливістю можна різними способами — від байдужості до відвертого хамства, але деякі з них завдають моральних збитків не тільки опонентові, а й самій людині. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які знають, як впоратися з токсичними людьми.
Стрілець
Стрільці, зіткнувшись із чужою неприязню, одразу ж кидаються в атаку і дають відсіч, на яку протилежна сторона найчастіше не чекає, тому вважає за краще ретируватися. Щоправда, така поведінка має і негативний бік: нервові клітини, які вони втрачають унаслідок цього, не завжди відповідають рівню моральної шкоди.
Водолій
Водолії — не дарма ж їх вважають найкреативнішим знаком Зодіакального кола — часто у відповідь на чиїсь недоброзичливі витівки діють, м’яко кажучи, несподівано, змушуючи супротивника застигнути у здивуванні й розгубленості. Допоки опоненти приходять до тями, самі вони з гідністю видаляються з «поля бою».
Близнюки
Близнюкам впоратися з токсичними людьми зазвичай допомагає притаманне їм почуття гумору. Будь-який моральний агресор понад усе боїться виглядати смішним, тож коли з нього відверто знущаються, губиться й поступається позиціями, які ще хвилину тому здавалися завойованими, — прості дії забезпечують вражаючий результат.
