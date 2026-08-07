Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких не можна застати зненацька

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Люди, які постійно перебувають у стані готовності, будучи готовими до будь-яких — навіть найскладніших — ситуацій, як правило, не потрапляють у них.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких неможливо застати зненацька.

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Козоріг

Козороги звикли прораховувати будь-які дії — як свої, так і чужі — на кілька кроків наперед. Так, вислухавши чиюсь привабливу пропозицію непогано заробити, вони не підраховують майбутній прибуток, а ставлять собі запитання: а в чому полягає інтерес їхнього співрозмовника? Заманити таких людей у пастку просто неможливо.

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Скорпіон

Скорпіони нікому не вірять на слово, бо підозрюють усіх у нечесності. Звичайно, прораховувати й аналізувати кожен чужий вчинок досить клопітно й виснажливо, але треба визнати, що така тактика часто виручає представників цього знака, буквально в останній момент відвертаючи від них серйозні неприємності.

Діва

Діви наділені даром передбачення щодо життєвих ситуацій, у які вони — навіть суто гіпотетично — можуть потрапити. Вони передбачливі, обережні та розсудливі, тому у них завжди є і стратегічний запас продуктів у коморі, і заздалегідь опрацьовані тактика та стратегія вирішення будь-яких проблем.

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