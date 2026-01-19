ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
380
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, дії яких неможливо передбачити

Спілкуючись з іншими людьми, ми час від часу ловимо себе на думці про те, наскільки вони передбачувані.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Це, звісно, особливо стосується тих, кого ми добре знаємо, але й малознайомі люди іноді вражають нас незбагненністю своїх дій.

Проте є й такі, від яких ніколи не знаєш, чого очікувати, настільки вони вміють нас дивувати. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, дії яких неможливо передбачити.

Близнята

Близнят практично неможливо прорахувати, оскільки вони й самі не знають, чого від себе очікувати: в однакових ситуаціях вони щоразу вчиняють по-різному. Зазвичай це зумовлено особливістю представників знака, в яких одночасно живуть — і діють — двоє людей.

Діва

Діви — найневдоволеніші людьми навколо знаки зодіаку, які постійно чіпляються до всіх, і ніколи неможливо передбачити, що саме їм не сподобається наступного разу. Так, ті, хто від них залежать, можуть підтягнути всі «хвости», але проколотися на тому, про який забули.

Водолій

Водолії — навіжені й непередбачувані, і той факт, що минулого разу представники знака здійснили певний вчинок, зовсім не означає, що в новій — причому аналогічній — ситуації вони зроблять те саме. Властива їм креативність у будь-якому разі забезпечить унікальне розв’язання найбанальніших ситуацій.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
380
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie