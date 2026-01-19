Астрологиня назвала знаки зодіаку, дії яких неможливо передбачити

Гороскоп від астрологині / © Credits

Це, звісно, особливо стосується тих, кого ми добре знаємо, але й малознайомі люди іноді вражають нас незбагненністю своїх дій.

Проте є й такі, від яких ніколи не знаєш, чого очікувати, настільки вони вміють нас дивувати. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, дії яких неможливо передбачити.

Близнята

Близнят практично неможливо прорахувати, оскільки вони й самі не знають, чого від себе очікувати: в однакових ситуаціях вони щоразу вчиняють по-різному. Зазвичай це зумовлено особливістю представників знака, в яких одночасно живуть — і діють — двоє людей.

Діва

Діви — найневдоволеніші людьми навколо знаки зодіаку, які постійно чіпляються до всіх, і ніколи неможливо передбачити, що саме їм не сподобається наступного разу. Так, ті, хто від них залежать, можуть підтягнути всі «хвости», але проколотися на тому, про який забули.

Водолій

Водолії — навіжені й непередбачувані, і той факт, що минулого разу представники знака здійснили певний вчинок, зовсім не означає, що в новій — причому аналогічній — ситуації вони зроблять те саме. Властива їм креативність у будь-якому разі забезпечить унікальне розв’язання найбанальніших ситуацій.

