Астрологиня назвала знаки зодіака, яким не рекомендується носити червоний колір

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Вони точно знають, кому який колір пасує більше, враховуючи як зовнішній вигляд, так і внутрішній зміст.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, яким не варто носити червоний колір.

Овен

Овнам, як представникам стихії Вогню, червоний колір не рекомендується насамперед тому, що він найнегативніше впливає на їхню енергетику. Може здатися, що їм, навпаки, обов’язково потрібно носити червоний колір для підвищення рівня енергії, але насправді він — як зустрічний вогонь під час лісових пожеж — послаблює їх.

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Телець

Тельці — як і тотем, що дав назву їхньому знаку — не терплять червоного кольору, оскільки він їх дратує, а в особливо складних випадках виводить з себе, а то й доводить до сказу. Навіть якщо зовні якийсь із його відтінків їм личить, одягаючи такі речі, вони відчувають моральний дискомфорт, хоча й самі можуть не розуміти, що з ними відбувається.

Рак

Раки, як найскромніший знак Зодіаку, в одязі віддають перевагу відповідним — найчастіше пастельним — відтінкам, але й перед червоним не можуть встояти, хоча він часто грає з ними злий жарт. Він робить їх надто сміливими, через що їхній зовнішній вигляд може стати вульгарним, а поведінка — зухвалою, про що вони згодом шкодують.

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