Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Водоліями

Гороскоп / © Credits

Реклама

Його представників вирізняють незалежність, волелюбність, інтелектуальність та творчий підхід до вирішення найрізноманітніших — зокрема й суто технічних — питань, але водночас вони також непередбачувані, суперечливі та безвідповідальні, що подобається далеко не всім.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Водоліями.

Реклама

Телець

Тельців, які будь-яку проблему воліють вирішувати по-старому, перевіреним — «дідівським» — способом, дратує бажання — і вміння — Водоліїв завжди використовувати щось нове й неперевірене. Часто Тельці, для яких будь-які інновації — особистий виклик, вважають, що Водолії просто випендрюються.

Реклама

Стрілець

Стрільці, яких вирізняє рідкісна принциповість, дивуються повній безпринципності та невдячності Водоліїв. Так, вони відверто не розуміють, як можна — як це роблять Водолії — подружитися з людиною, взяти від неї все, що вона може дати, а потім, без жодних докорів сумління, припинити з нею спілкуватися, оскільки корисною вона вже бути не може.

Лев

Діви як представники найбільш організованого та дисциплінованого знака зодіаку обурюються нехлюйством, неорганізованістю та побутовою недбалістю Водоліїв. Вони не розуміють, як можна залишити невимитий після сніданку посуд або незастелене ліжко, що Водолії зовсім не вважають чимось проблематичним — їхні творчі заняття набагато важливіші.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів