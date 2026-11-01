ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким варто дружити з Овнами

Овни — яскравий та імпульсивний знак стихії Вогню на тому його етапі, коли він ще молодий і стрімкий.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Саме ця обставина визначає риси характеру, якими володіють представники знака — лідерські амбіції, сміливість, рішучість, активність, чесність і прямота, а також те, кому це близьке і хто з задоволенням із ними спілкується.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким варто дружити з Овнами.

Близнята

Близнята — знак стихії Повітря, яке необхідне для того, щоб Вогонь, який є стихією Овна, міг горіти. Легкість, властива Близнятам, імпонує Овнам — у спілкуванні з представниками знака вони почуваються вільно й невимушено.

Лев

Леви та Овни — споріднені душі: вони не просто добре розуміють — вони відчувають одне одного навіть на відстані. Леви пробачають Овнам їхні гарячковість, безтурботність і легковажність, а Овни можуть заплющувати очі на зарозумілість Левів, яку ті часто демонструють навіть їм.

Стрілець

Стрільці та Овни — не просто друзі, вони — однодумці, які однаково дивляться на різні речі та розуміють одне одного не лише з півслова, а й з півпогляду. Вони можуть не лише обговорити теми, які їх цікавлять, а й працювати разом над одним професійним проєктом.

Читайте також:

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie