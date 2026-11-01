Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким варто дружити з Овнами

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Саме ця обставина визначає риси характеру, якими володіють представники знака — лідерські амбіції, сміливість, рішучість, активність, чесність і прямота, а також те, кому це близьке і хто з задоволенням із ними спілкується.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким варто дружити з Овнами.

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Близнята

Близнята — знак стихії Повітря, яке необхідне для того, щоб Вогонь, який є стихією Овна, міг горіти. Легкість, властива Близнятам, імпонує Овнам — у спілкуванні з представниками знака вони почуваються вільно й невимушено.

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Лев

Леви та Овни — споріднені душі: вони не просто добре розуміють — вони відчувають одне одного навіть на відстані. Леви пробачають Овнам їхні гарячковість, безтурботність і легковажність, а Овни можуть заплющувати очі на зарозумілість Левів, яку ті часто демонструють навіть їм.

Стрілець

Стрільці та Овни — не просто друзі, вони — однодумці, які однаково дивляться на різні речі та розуміють одне одного не лише з півслова, а й з півпогляду. Вони можуть не лише обговорити теми, які їх цікавлять, а й працювати разом над одним професійним проєктом.

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