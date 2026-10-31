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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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195
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1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким зірки радять носити срібло

У кожного з нас свій смак і свої уподобання щодо прикрас — як ювелірних виробів, так і біжутерії.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Золото різних кольорів зазвичай вважають пріоритетним, але тих, хто віддає перевагу сріблу, анітрохи не менше, а, можливо, й більше, хоча воно підходить не всім.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким зірки радять носити срібло.

Риби

Риби — яскраві представники стихії Води, тому срібло як головний метал Місяця за енергетичними вібраціями збігається з їхніми власними. Білий метал допомагає їм орієнтуватися в найрізноманітніших — зокрема й складних — життєвих ситуаціях, а також загострює їхню інтуїцію.

Водолій

Срібні прикраси приносять Водоліям удачу як у професійному, так і у фінансовому плані — варто їм надіти обручку чи ланцюжок із цього металу, як їхні доходи одразу ж зростають, робочі справи йдуть вгору, а особисте життя налагоджується найнесподіванішим, але неймовірно приємним чином.

Терези

Терези, які постійно стикаються з труднощами під час ухвалення важливих рішень, можуть знайти відповідь на своє запитання за допомогою срібла — чи то чайної ложечки, чи то масивного браслета. Варто їм лише взяти його в руки або надіти, як всередині встановлюється рівновага, якої в інший час так бракує представникам цього знака.

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