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Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким зірки радять носити срібло
У кожного з нас свій смак і свої уподобання щодо прикрас — як ювелірних виробів, так і біжутерії.
Золото різних кольорів зазвичай вважають пріоритетним, але тих, хто віддає перевагу сріблу, анітрохи не менше, а, можливо, й більше, хоча воно підходить не всім.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким зірки радять носити срібло.
Риби
Риби — яскраві представники стихії Води, тому срібло як головний метал Місяця за енергетичними вібраціями збігається з їхніми власними. Білий метал допомагає їм орієнтуватися в найрізноманітніших — зокрема й складних — життєвих ситуаціях, а також загострює їхню інтуїцію.
Водолій
Срібні прикраси приносять Водоліям удачу як у професійному, так і у фінансовому плані — варто їм надіти обручку чи ланцюжок із цього металу, як їхні доходи одразу ж зростають, робочі справи йдуть вгору, а особисте життя налагоджується найнесподіванішим, але неймовірно приємним чином.
Терези
Терези, які постійно стикаються з труднощами під час ухвалення важливих рішень, можуть знайти відповідь на своє запитання за допомогою срібла — чи то чайної ложечки, чи то масивного браслета. Варто їм лише взяти його в руки або надіти, як всередині встановлюється рівновага, якої в інший час так бракує представникам цього знака.
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