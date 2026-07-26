Астрологиня назвала знаки зодіаку, поруч із якими оточення відчуває дискомфорт

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Іноді для цього з ними навіть не потрібно спілкуватися — енергетичне поле, яке виникає навколо них, говорить саме за себе.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, поруч із якими оточення відчуває моральний дискомфорт.

Лев

Леви — як би дивно це не звучало — кого завгодно можуть виснажити своєю великодушністю: вони надто галасливі, діяльні й активні, щоб поруч із ними можна було почуватися спокійно й комфортно. І якщо спочатку така їхня поведінка може навіть сподобатися, то вже незабаром від цього починаєш втомлюватися.

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Діва

Діви дивляться на кожну — навіть незнайому їм — людину з докором, наче вже заздалегідь підозрюють її в неналежній поведінці. Зіткнувшись із ними, навіть до висунення будь-якого звинувачення уже хочеться виправдовуватися, а в деяких випадках — і вибачатися; важко ставитися до такого сусідства.

Скорпіон

Скорпіони — це ходячий рентген; представники знака бачать людей навколо себе наскрізь, тож не дивно, що під їхнім поглядом можна почуватися некомфортно — мало кому сподобається, коли чужа людина «заглядає» тобі в голову, виявляючи не лише наміри, а й думки — як позитивні, так і негативні.

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