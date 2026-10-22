Астрологиня назвала знаки зодіаку, представники яких вважають, що дітям можна дозволяти все

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І якщо у XIX столітті дітям не можна було дозволяти практично нічого, то в наш час дедалі більше батьків є прихильниками дозвільної системи виховання, яку багато хто плутає з вседозволеністю.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представники яких вважають, що дітям можна дозволяти все.

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Рак

Раки — незалежно від статі — настільки сильно люблять своїх дітей, що будь-яку заборону, до якої вони змушені вдаватися, сприймають як трагедію, що обмежує права їхніх нащадків. Саме тому вони намагаються ні в чому не відмовляти своїм дітям і нічого їм не забороняти, вважаючи, що це єдино правильна тактика виховання.

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Лев

Леви впевнені, що їхні діти — втім, як і самі представники цього знака, — від самого народження мають жити в розкоші, а суворі — пов’язані з обмеженнями — заходи виховання не вписуються в такий підхід. Діти представників цього знака ростуть як особи королівської крові, які ні в чому не знають відмови.

Стрілець

Стрільці — як найбільші нехлюї зодіакального кола — вважають, що їм самим дозволено, якщо не все, то багато чого, і їхні власні діти в цьому сенсі не є винятком. До того ж, їм іноді просто лінь встановлювати для синів і дочок якісь межі, та ще й стежити за тим, щоб вони їх не перевищували.

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