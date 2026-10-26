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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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11
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2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, представники яких вважають, що їх ніхто не розуміє

Про те, що «щастя — це коли тебе розуміють», кожен з нас чув хоча б раз у житті.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але в цій заїждженій цитаті є значна частка істини: розуміння — дуже важливий аспект спілкування, і погано, коли його немає.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представники яких вважають, що їх ніхто не розуміє.

Риби

Риби, які більшу частину часу перебувають у своєму світі, часто стикаються з тим, що оточення їх не розуміє. І в цьому немає нічого дивного: ті, хто перебуває поруч, не можуть простежити прихований хід думок представників цього знака, а отже, будь-які їхні слова сприймаються співрозмовниками як сказані недоречно.

Рак

Раки — люди вразливі й образливі, і саме цими їхніми рисами часто пояснюється відчуття — не завжди суб’єктивне — незрозумілості, яке їх серйозно зачіпає. Такий стан речей представники цього знака часто сприймають як ігнорування з боку оточення, хоча насправді найчастіше це не так.

Водолій

Водолії мислять настільки оригінально й нестандартно, що для того, щоб їх зрозуміти, потрібно мати такий самий склад розуму у поєднанні з творчою фантазією. Оскільки цим можуть похвалитися далеко не всі, представники цього знака — з цілком об’єктивних причин — часто почуваються незрозумілими і навіть недооціненими.

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