Астрологиня назвала знаки зодіаку, від яких нічого не можна приховати

У кожного з нас є таємниці, які ми — з найрізноманітніших причин — приховуємо від оточення.

Ось тільки є люди, з якими це неможливо: вони бачать інших наскрізь.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, від яких нічого не можна приховати — не варто й намагатися.

Скорпіон

Скорпіонів із повним правом можна порівняти з рентгеном — вони буквально просвічують людей, які їх оточують, наскрізь: ті тільки думають про те, що хотіли б зробити, а представники знака вже знають про це. Усім, хто хоче щось від них приховати, краще відмовитися від спілкування з ними.

Риби

Риби — сенситивний і, як наслідок, інтуїтивний знак: вони відчувають усі хвилі, що йдуть від співрозмовника, тому приховати від них правду або, навпаки, піднести замість неї брехню, практично неможливо. Представники знака обов’язково «спіймають», хоч і не скажуть про це.

Терези

Терези, для яких найголовніше — внутрішня рівновага і гармонія, будь-яку брехню відчують на фізичному рівні — вона викликає у них такі самі відчуття, як у людини з гарним слухом — узята співаком фальшива нота. Обдурити їх не вдасться — вони одразу ж запідозрять недобре.

