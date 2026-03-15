Астрологиня назвала знаки зодіаку з найнижчою самооцінкою
Самооцінка — не лише внутрішнє, а й зовнішнє відображення ставлення людини до себе — своїх чеснот і вад.
Люди, які нас оточують, дуже чітко й точно зчитують наше ставлення до самих себе і, за твердженням психологів, обходяться з нами так само нешанобливо, як і ми самі з собою.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку з найнижчою самооцінкою.
Лев
Присутність у цьому рейтингу Левів може вкрай здивувати, оскільки на багатьох вони справляють враження самовпевнених — іноді навіть занадто — людей. Проте той факт, що вони постійно потребують чужого схвалення, свідчить про відсутність у них належного — високого — рівня самооцінки, якою вони змушені постійно підживлюватися.
Терези
Притаманні Терезам перманентні сумніви в собі і, як наслідок, у своїх діях видають низьку самооцінку, від якої часто — з огляду на свою інтелігентність та витонченість — страждають представники цього знака. Тож не дивно, що внаслідок цього вони припускаються прикрих, але неминучих за такого сприйняття самих себе помилок.
Риби
Риби, як найчутливіший і водночас наймилосердніший знак зодіакального кола, не лише співчувають іншим людям, а й самі потребують розради. Їм здається, що вони не можуть впоратися з багатьма ситуаціями і пов’язаними з ними емоційними наслідками, а це свідчить про їхню занижену самооцінку.
Читайте також:
Астрологиня назвав три знаки, для яких березень 2026 року буде гармонійним і вдалим
Зодіакальний гороскоп на березень 2026 року для всіх 12 знаків
Рік Осла за зороастрійським календарем: що чекає на нас після весняного рівнодення 21 березня
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою