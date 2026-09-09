Астрологиня назвала знаки зодіаку із найстійкішою психікою

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Але поки одні постійно перебувають у стані внутрішньої паніки та істерики, інші примудряються зберігати спокійний душевний стан.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку із найстійкішою психікою.

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Телець

Тельці відзначаються спокоєм, який значною мірою зумовлений їхньою неквапливістю і навіть лінощами: поки інші, розхвилювавшись з пів повороту, бігають по стелі й впадають в істерику, вони розмірковують, чи варто їм перейматися чи ні. Коли вони розуміють, як реагувати, привід для емоційної реакції, як правило, зникає.

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Водолій

Водоліїв не можна назвати тупоголовими — вони без довгих роздумів розуміють, що сталося і до чого це може призвести, але зберігають спокій завдяки «противазі» — своїм творчим здібностям, які дозволяють їм розглядати будь-яку ситуацію з різних боків — і це значно полегшує їм її сприйняття.

Стрілець

Стрільців у будь-яких обставинах рятує притаманний їм від природи оптимізм: складнощі вони сприймають так само, як і всі інші, а іноді навіть гостріше, але вже через кілька годин — або днів — вони заспокоюються, вважаючи, що те, що сталося, може мати не стільки негативні, скільки позитивні наслідки.

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