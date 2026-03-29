Астрологиня назвала знаки зодіаку з низьким порогом емпатії
Від людей — особливо близьких і коханих — ми очікуємо багато чого, зокрема й емпатії.
Ми потребуємо їхніх співчуття, співпереживання, здатності розуміти наші почуття і переживання, але, з найрізноманітніших причин, отримуємо все це далеко не завжди.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку з низьким порогом емпатії.
Овен
Овнів не можна назвати черствими і нездатними до співпереживання, але виявити ці якості сповна заважає властивий їм крайній егоцентризм. У будь-якій життєвій ситуації вони ставлять на перше місце себе, а отже, на співчуття іншим — навіть якщо вони всерйоз цього потребують — сил і бажання в них уже не залишається.
Телець
Тельці — знак незлобивий, але, на жаль, байдужий — його представникам лінь витрачати моральні сили на співчуття і співпереживання стосовно будь-кого. Також вони не вміють — та іноді й відверто не хочуть — ставити себе на місце людини, яка потребує їхньої емоційної участі, а без цього емпатія неможлива.
Близнята
Близнята — доброзичливі й товариські, але водночас поверхневі — у стосунках вони ніколи не «копають» глибоко. А отже, бувають не в змозі по-справжньому відчути те, що переживає інша людина, і, як наслідок, недооцінють її занепокоєння, вважаючи, що в такому разі переживати нема про що.
Читайте також:
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою
Петля Меркурія від 12 лютого до 8 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Білий Місяць у знаку Діви від 13 березня до 12 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час