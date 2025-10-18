Астрологиня назвала знаки Зодіаку, для яких мета завжди виправдовує засоби

Гороскоп / © Credits

Як правило, його наводять як аргумент із протилежним змістом, згідно з яким жодного - навіть дуже важливого - результату, не можна досягати негідними способами. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, для яких мета завжди виправдовує засоби.

Діва

Діви частіше за інших беруть на озброєння цей слоган, оскільки він надихає їх на рішучі дії. Вони не вважають за потрібне мигдальничати з оточуючими, якщо йдеться про важливу для них - і тільки для них - мету. Усіх інших, включно із близькими, подобається їм це чи ні, у таких випадках до уваги не беруть.

Риби

Риби - за всієї своєї зовнішньої ніжності, м'якості та мрійливості - залюбки руйнують те, що, як їм здається, заважає їм жити гарно. І якщо під їхній "каток" потрапляє те, що стосується тільки їхніх самих, то це, як то кажуть, півбіди, значно гірше, коли страждають інші люди, що в представників знака їхнього знака трапляється часто.

Водолій

Водолії, про яких ми часто говоримо, як про людей творчих, але в їхньої натури в цьому сенсі є як свій "плюс", так і свій "мінус". У запалі свого натхнення вони рідко думають про те, які засоби використовують: їм важливо досягти свого, а наскільки дії узгоджуються з моральними нормами, а все інше для них неважливо.

