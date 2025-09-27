Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться клоунів

Гороскоп від астрологині / © Credits

У них люди цієї — загалом доброї та миролюбної — професії часто є головними лиходіями, що чинить серйозний вплив на особливо вразливих людей — вони можуть відчувати перед ними ірраціональний і незрозумілий страх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться клоунів.

Телець

Тельців, яким у всьому потрібна визначеність, найбільше лякає яскравий грим клоунів, який маскує їхні справжні риси і, як наслідок, наміри. Представники знака не можуть «прочитати» їх, як відкриту книжку, а отже, не лише спілкування, а й спостереження за ними викликає у них страх.

Козоріг

Козороги люблять усе тримати під своїм контролем, а те, що виходить з-під нього, викликає у них щонайменше психологічний дискомфорт, а щонайбільше — тривожність, а згодом і жах. Клоуни, поведінку яких неможливо передбачити, зазначені в переліку речей, які можуть налякати представників знака.

Водолії

Водолії, які, здавалося б, з огляду на свою творчу натуру мали б сприймати клоунів як братів по крові, бояться їх не менше за інших представників зодіаку. А все тому, що вони перебувають, так би мовити, в темі: роман Стівена Кінга «Воно» читали і всі його екранізації дивилися.

