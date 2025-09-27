- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться клоунів
Боязню клоунів, яку називають коулрофобією, ми багато в чому зобов’язані фільмам жахів.
У них люди цієї — загалом доброї та миролюбної — професії часто є головними лиходіями, що чинить серйозний вплив на особливо вразливих людей — вони можуть відчувати перед ними ірраціональний і незрозумілий страх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться клоунів.
Телець
Тельців, яким у всьому потрібна визначеність, найбільше лякає яскравий грим клоунів, який маскує їхні справжні риси і, як наслідок, наміри. Представники знака не можуть «прочитати» їх, як відкриту книжку, а отже, не лише спілкування, а й спостереження за ними викликає у них страх.
Козоріг
Козороги люблять усе тримати під своїм контролем, а те, що виходить з-під нього, викликає у них щонайменше психологічний дискомфорт, а щонайбільше — тривожність, а згодом і жах. Клоуни, поведінку яких неможливо передбачити, зазначені в переліку речей, які можуть налякати представників знака.
Водолії
Водолії, які, здавалося б, з огляду на свою творчу натуру мали б сприймати клоунів як братів по крові, бояться їх не менше за інших представників зодіаку. А все тому, що вони перебувають, так би мовити, в темі: роман Стівена Кінга «Воно» читали і всі його екранізації дивилися.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 22 до 28 вересня
Марс і Ліліт у Скорпіоні від 22 вересня до 4 листопада 2025 року: чому це небезпечний період і кому варто бути напоготові
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22–28 вересня
Місячний гороскоп на 22–28 вересня: рекомендації на кожен день тижня