ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться кохати

Чи можна прожити без кохання — питання майже філософське, і відповідь на нього належна: можна, але життя водночас буде набагато біднішим.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Воно позбудеться багатьох радощів і сенсів, а відсутність романтичних почуттів призведе до неприємних наслідків — від самотності до повного розпаду особистості. Причина, через яку люди відмовляються від кохання, буває різною, зокрема і страх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться кохати.

Діва

Діви побоюються емоційної залежності від іншої людини, що є однією з ознак закоханості, тому тримають свого партнера на деякій відстані, що дає змогу користуватися його прихильністю, але водночас не кохати самим.

Козоріг

Козороги, незважаючи на вимогливий і відчужений — а подекуди й суворий — зовнішній вигляд, у душі — доволі вразливі люди, які бояться, що їм можуть зробити боляче, а в романтичних стосунках такі випадки не рідкість. Тож не дивно, що представники знака їх остерігаються.

Рак

Раки вважають за краще жити у своїй «мушлі» — як у переносному, так і в прямому сенсі слова. Вони дуже довго наважуються на стосунки з іншою людиною, оскільки не вірять у те, що все складеться добре і їх не обдурять, вдаючи реальні романтичні почуття.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie