Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться кохати

Гороскоп від астрологині / © Credits

Реклама

Воно позбудеться багатьох радощів і сенсів, а відсутність романтичних почуттів призведе до неприємних наслідків — від самотності до повного розпаду особистості. Причина, через яку люди відмовляються від кохання, буває різною, зокрема і страх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться кохати.

Діва

Діви побоюються емоційної залежності від іншої людини, що є однією з ознак закоханості, тому тримають свого партнера на деякій відстані, що дає змогу користуватися його прихильністю, але водночас не кохати самим.

Козоріг

Козороги, незважаючи на вимогливий і відчужений — а подекуди й суворий — зовнішній вигляд, у душі — доволі вразливі люди, які бояться, що їм можуть зробити боляче, а в романтичних стосунках такі випадки не рідкість. Тож не дивно, що представники знака їх остерігаються.

Реклама

Рак

Раки вважають за краще жити у своїй «мушлі» — як у переносному, так і в прямому сенсі слова. Вони дуже довго наважуються на стосунки з іншою людиною, оскільки не вірять у те, що все складеться добре і їх не обдурять, вдаючи реальні романтичні почуття.

Читайте також: