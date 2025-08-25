Астрологиня назвала знаки зодіаку, які частіше за інших стають жертвами психологічного насильства

Гороскоп від астрологині / © Credits

Прагнення інших людей змусити нас відчувати негативні емоції, хай і продиктоване різними причинами, виправдань не має, проте моральним агресорам вдається «дістати» далеко не всіх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають жертвами психологічного насильства.

Терези

Терезам, які насилу ухвалюють будь-які рішення, складно визначитися з тим, як вони ставляться до психологічних аб’юзерів, що діють проти них. Як не дивно це прозвучить, та часто-густо вони схильні виправдовувати таких людей, знаходячи обставини, які пом’якшують насильство, і зрештою страждають від їхніх нападів самі.

Стрілець

Стрільці часто страждають через властиві їм довірливість і відкритість. У взаєминах з недоброзичливими людьми вони часто наступають на одні й ті самі граблі, тому що вірять: будь-яка людина може виправитися, і дають їй ще один шанс. На жаль, цих оптимістів реальність нічого не вчить — вони продовжують вірити у людей.

Водолій

Водолії про людей у своєму оточенні судять по собі, а оскільки самі вони нікому не бажають зла — у них немає на це ні часу, ні бажання, — то й інших у таких намірах не підозрюють. Як результат, вони часто стають жертвами емоційного насильства, та через свій пофігізм не надто цим переймаються.