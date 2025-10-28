Астрологиня назвала знаки зодіаку, які частіше за інших виявляються переможцями

Гороскоп / © Credits

На жаль, обійти конкурентів і стати переможцем вдається не завжди і не всім, але є й ті, хто — з найрізноманітніших причин — за будь-яких обставин першим доходить до умовного — або реального — фінішу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які частіше за інших виявляються переможцями.

Овен

Секрет успіху Овнів — стрімкість і напирання: поки інші розгойдуються і примірюються до чергової мети, представники знака діють, рухаючись — без сумнівів і зупинок — у потрібному їм напрямку. Тож не дивно, що вони досягають бажаного раніше за інших.

Діва

Діви — як сірі кардинали зодіакального кола — вважають, що активні дії — доля людей недалеких, здатних тільки на демонстрацію грубої фізичної сили. Самі вони вважають за краще все аналізувати й прораховувати — так, без зайвих рухів тіла, вони досягають своєї мети.

Лев

Левів із повним правом можна назвати улюбленцями долі: як правило, від них вимагається тільки одне — намітити мету, все інше за них роблять зірки. Унаслідок цього, поки інші б’ються за здійснення мрії, їм бажане, як стиглий плід із дерева, буквально падає в руки.