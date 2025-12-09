Астрологиня назвала знаки зодіаку, які легко вірять усьому, що їм говорять

Гороскоп / © Credits

Але є й ті, хто готовий вважати правдою все, що чують або читають. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вірять усьому, що їм говорять.

Стрілець

Стрільці категорично не вміють обдурювати, тому й інших у брехні практично ніколи не підозрюють — грубо кажучи, представникам знака можна навішати на вуха будь-яку «локшину», чим часто користуються люди, які навмисно — або, можливо, ненавмисно — вводять їх в оману.

Терези

Терези, як і всі інші знаки зодіаку, мають найрізноманітніші недоліки, і один з них — бажання подобатися всім людям, які їх оточують, без винятку, тому вони часто вірять тим, хто, можливо, їх обдурює, тільки заради того, щоб не розчарувати співрозмовника.

Риби

Риби схильні до милосердя і співчуття, що часто грає з ними злий жарт: якщо правильно зміксувати реальні факти з вигадкою і водночас натиснути на їхню психіку. Змусивши пошкодувати «нещасну» людину або — особливо! — котика чи песика, вони повірять у все.

