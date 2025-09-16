Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять робити ремонт

Гороскоп для трьох знаків зодіаку / © Credits

Справді, зазвичай він завдає нам чимало незручностей, позбавляючи — навіть якщо ми перечікуємо його на орендованій квартирі — звичного комфорту й затишку. Але є й ті, хто обожнює процес перетворення старого житла на нове, і вони мають на те причини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять робити ремонт.

Близнята

Близнят, на відміну від інших знаків, приваблює результат ремонту: вони готові легко миритися з усіма пов’язаними з ним незручностями, якщо після його закінчення отримають інтер’єр, як на зображенні у їхньому глянсовому журналі або на відповідному сайті, щоб згодом можна було хизуватися ним перед гостями.

Діва

Діви, розуміючи, що ремонту ніяк не уникнути, залюбки ним займаються, отримуючи задоволення від власної практичності та можливості на всьому заощадити. Вони знають, де можна вигідно купити будівельні матеріали, а також як дисциплінувати своїх працівників, ну а блискучий результат стає для них приємним бонусом.

Водолій

Водолії дивляться на ремонт як на різновид творчості, і в цьому сенсі від істини вони недалекі. Водночас представники знака насолоджуються не результатом, а процесом: вони обожнюють розробляти дизайнерський проєкт і вибирати будівельні матеріали, а потім спостерігати за тим, як їхня ідея втілюється в життя.