Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять вирощувати квіти

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Дуже приємно отримати їх у подарунок, а ось доглядати за ними, стежачи за тим, як непоказне насіння перетворюється на справжніх красенів, хочуть далеко не всі, це — рідкісне вміння і талант.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять вирощувати квіти.

Скорпіон

Скорпіони — природжені садівники, але, навіть якщо їхня робота не пов’язана з розведенням відповідних культур — насамперед, квітів — вони роблять це заняття своїм хобі й досягають успіху в ньому. У представників знака зацвіте навіть встромлена в землю палиця, не кажучи вже про насіння, купуючи яке, вони не роздумують — тут ціна не має значення.

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Телець

Тельці не просто люблять доглядати за квітами — на думку астрологів, вони тонко відчувають потреби рослин, з якими мають справу, і точно вгадують, що саме їм потрібно в цей конкретний момент. Так, їхні рослини ніколи не засохнуть і не згниють, бо вони поливають їх — або утримуються від поливання — у потрібний час, отримуючи натомість яскраві квіти.

Риби

Риби обожнюють вирощувати квіти — до того ж, як садові, так і домашні — принципового значення це для представників знака не має. Насіння і живці вони везуть з усіх куточків Землі — звісно, з країн, у яких це не заборонено, тому поряд із традиційними для наших широт трояндами та півоніями на їхній ділянці можна, наприклад, зустріти азалії та олеандри.

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