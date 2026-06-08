- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять вирощувати квіти
Важко знайти людину, яка була б байдужою до квітів, особливо якщо вона — жінка.
Дуже приємно отримати їх у подарунок, а ось доглядати за ними, стежачи за тим, як непоказне насіння перетворюється на справжніх красенів, хочуть далеко не всі, це — рідкісне вміння і талант.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять вирощувати квіти.
Скорпіон
Скорпіони — природжені садівники, але, навіть якщо їхня робота не пов’язана з розведенням відповідних культур — насамперед, квітів — вони роблять це заняття своїм хобі й досягають успіху в ньому. У представників знака зацвіте навіть встромлена в землю палиця, не кажучи вже про насіння, купуючи яке, вони не роздумують — тут ціна не має значення.
Телець
Тельці не просто люблять доглядати за квітами — на думку астрологів, вони тонко відчувають потреби рослин, з якими мають справу, і точно вгадують, що саме їм потрібно в цей конкретний момент. Так, їхні рослини ніколи не засохнуть і не згниють, бо вони поливають їх — або утримуються від поливання — у потрібний час, отримуючи натомість яскраві квіти.
Риби
Риби обожнюють вирощувати квіти — до того ж, як садові, так і домашні — принципового значення це для представників знака не має. Насіння і живці вони везуть з усіх куточків Землі — звісно, з країн, у яких це не заборонено, тому поряд із традиційними для наших широт трояндами та півоніями на їхній ділянці можна, наприклад, зустріти азалії та олеандри.
Читайте також:
Марс у Тельці від 19 травня до 28 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Раку від 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Останні тижні Юпітера в Раку: що зміниться від 30 червня і кому пощастить найбільше