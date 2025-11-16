- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 362
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть пробачити зраду
Згідно зі статисткою, невірність є однією з найчастіших причин розставання люблячих людей.
Зрада в таких випадках стає тією перешкодою, якою не може легковажити той, кого зрадили, проте є й ті, хто готовий спустити таку ситуацію, як-то кажуть, на гальмах. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть пробачити зраду.
Телець
Тельці готові пробачити зраду, та лише в тому разі, якщо загострення стосунків із партнером загрожуватиме погіршенням їхнього матеріального становища. Якщо представники знака не готові ділити набуте під час спільного життя майно, вони пробачатимуть будь-який прояв невірності.
Водолій
Водолії не вважають зраду великим гріхом, вони взагалі не схильні надавати таким — як і багатьом іншим — проблемам особливого значення. Представникам знака притаманне зневажливе ставлення до життя, і важко сказати, чим це є насправді — їхнім недоліком чи перевагою.
Риби
Риби готові увійти в становище коханої людини — яка, на їхній погляд, припустилася помилки — з однієї простої причини: незважаючи на всю вдавану безневинність, вони в цьому сенсі й самі не без гріха, тож цілком можуть поставити себе на місце невірного партнера та пробачити йому.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 10 до 16 листопада
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10–16 листопада
Місячний гороскоп на 10–16 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10–16 листопада 2025 року