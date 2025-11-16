ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть пробачити зраду

Згідно зі статисткою, невірність є однією з найчастіших причин розставання люблячих людей.

Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Зрада в таких випадках стає тією перешкодою, якою не може легковажити той, кого зрадили, проте є й ті, хто готовий спустити таку ситуацію, як-то кажуть, на гальмах. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть пробачити зраду.

Телець

Тельці готові пробачити зраду, та лише в тому разі, якщо загострення стосунків із партнером загрожуватиме погіршенням їхнього матеріального становища. Якщо представники знака не готові ділити набуте під час спільного життя майно, вони пробачатимуть будь-який прояв невірності.

Водолій

Водолії не вважають зраду великим гріхом, вони взагалі не схильні надавати таким — як і багатьом іншим — проблемам особливого значення. Представникам знака притаманне зневажливе ставлення до життя, і важко сказати, чим це є насправді — їхнім недоліком чи перевагою.

Риби

Риби готові увійти в становище коханої людини — яка, на їхній погляд, припустилася помилки — з однієї простої причини: незважаючи на всю вдавану безневинність, вони в цьому сенсі й самі не без гріха, тож цілком можуть поставити себе на місце невірного партнера та пробачити йому.

