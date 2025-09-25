ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які намагаються догодити всім, забуваючи водночас про себе

У бажанні зробити щось приємне іншим людям немає нічого поганого, якщо тільки воно не заходить надто далеко.

Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Не варто перетинати межу, за якою бажання зробити добру справу переходить у догоджання — навряд чи така поведінка сприятиме підвищенню самооцінки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які намагаються догодити всім, забуваючи водночас про себе.

Близнята

Близнята часто стають жертвами власної двоїстості — так, сьогодні вони, піддавшись на чужі вмовляння, можуть пожертвувати власними інтересами. Щоправда, вже завтра почуватимуться обдуреними й жалкуватимуть про власну доброту, що може зіпсувати їм настрій всерйоз і надовго.

Терези

Терези категорично не вміють відмовляти, коли їх про щось просять, втім, коли не просять — теж. Представники знака намагаються догодити всім без винятку — особливо якщо йдеться про представників протилежної статі, — відверто нехтуючи водночас як власними інтересами, так і потребами своєї сім’ї.

Риби

Риби вбачають своє призначення в тому, щоб робити добрі справи, тому до них звертаються всі, хто не лінується, зловживаючи чуйністю представників знака. Зрештою чужі проблеми забирають у них значно більше часу, ніж власні, якщо їм взагалі вистачає часу на останні.

