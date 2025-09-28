Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не ходять до кінотеатрів

Гороскоп від астрологині / © Credits

Реклама

Здавалося б, у них можна чудово провести час — відпочити, подивитися гарне кіно, але зовсім не всім — з найрізноманітніших причин — їхнє відвідування до смаку. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять ходити до кінотеатрів.

Рак

Раки, які є головними домосидами зодіакального кола, не люблять залишати свою «мушлю» — будинок чи квартиру — без нагальної потреби, а похід до кінотеатру вони такою не вважають. Кіно ж цілком можна переглянути і вдома — в інтернеті знайдуться будь-які новинки.

Терези

Терези, як найестетичніший знак зодіаку, вважають кіно мистецтвом, тому їм не до вподоби теперішнє ставлення до нього — розкладні крісла та відерця з попкорном, який можна жувати протягом усього сеансу. Вони вважають за краще дивитися кіно вдома, де нічого подібного немає.

Реклама

Скорпіон

Скорпіони цінують особистий простір, а будь-яке його порушення сприймають, як-то кажуть, у багнети. В кінотеатрі, де їхня свобода обмежена сусідніми рядами, приводів для невдоволення у них буває більш ніж достатньо, тому вони вважають за краще дивитися кіно вдома.

Читайте також: