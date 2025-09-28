- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 293
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не ходять до кінотеатрів
Сучасні кінотеатри, на відміну від величезних залів минулого, є приміщеннями камерними, а часто вже й затишними.
Здавалося б, у них можна чудово провести час — відпочити, подивитися гарне кіно, але зовсім не всім — з найрізноманітніших причин — їхнє відвідування до смаку. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять ходити до кінотеатрів.
Рак
Раки, які є головними домосидами зодіакального кола, не люблять залишати свою «мушлю» — будинок чи квартиру — без нагальної потреби, а похід до кінотеатру вони такою не вважають. Кіно ж цілком можна переглянути і вдома — в інтернеті знайдуться будь-які новинки.
Терези
Терези, як найестетичніший знак зодіаку, вважають кіно мистецтвом, тому їм не до вподоби теперішнє ставлення до нього — розкладні крісла та відерця з попкорном, який можна жувати протягом усього сеансу. Вони вважають за краще дивитися кіно вдома, де нічого подібного немає.
Скорпіон
Скорпіони цінують особистий простір, а будь-яке його порушення сприймають, як-то кажуть, у багнети. В кінотеатрі, де їхня свобода обмежена сусідніми рядами, приводів для невдоволення у них буває більш ніж достатньо, тому вони вважають за краще дивитися кіно вдома.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 22 до 28 вересня
Марс і Ліліт у Скорпіоні від 22 вересня до 4 листопада 2025 року: чому це небезпечний період і кому варто бути напоготові
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22–28 вересня
Місячний гороскоп на 22–28 вересня: рекомендації на кожен день тижня