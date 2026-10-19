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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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143
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2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять рибу та морепродукти

Про користь риби, особливо якщо вона виросла в холодних водах північних морів, дієтологи та лікарі часто говорять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

Вони підкріплюють свої твердження фактами: наявністю в ній омега-3 жирних кислот, повноцінного білка, вітамінів і мінералів, але, навіть з урахуванням потужної пропаганди, до цих аргументів дослухаються не всі — є й ті, хто — з найрізноманітніших причин — відмовляється від такого корисного продукту.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять рибу та морепродукти.

Діва

Діви — як найраціональніший і, водночас, найобережніший знак зодіакального кола — у своїй неприязні до риби як харчового продукту керуються винятково практичними міркуваннями. Вони надто цінують своє здоров’я, щоб їсти те, у чому — за даними ЗМІ — може міститися вся таблиця Менделєєва.

Риби

Риби, мабуть, і самі не зможуть відповісти на запитання, чому віддають перевагу м’ясу чи овочам, а не рибі. Але, найімовірніше, їм підсвідомо неприємно вживати в їжу те, що дало назву їхньому тотему, тому вони намагаються якомога менше їсти рибу та морепродукти, хоча й не відмовляються від них зовсім — все-таки це смачно.

Овен

Овнам, які постійно кудись поспішають і метушаться, потрібно багато енергії, а її, як їм здається, млява й апатична риба дати не може — на це здатне лише м’ясо. До того ж риба вимагає більш ретельного приготування, на що у представників цього знака — якщо, звичайно, вони не користуються послугами кафе та ресторанів — банально не вистачає часу.

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