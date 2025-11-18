Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять жити в борг

Гороскоп / © Credits

Багато хто в таких випадках вважає за краще брати гроші в борг — оформляти кредити і позики, позичати у рідних і знайомих.

Але є й ті, хто в будь-якій ситуації вважає за краще розраховувати тільки на свої — нехай і вельми мізерні — кошти. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять жити в борг.

Діва

Діви — найдисциплінованіший знак зодіаку, які вважають, що лад у них має бути в усіх сферах життя, і фінанси в цьому сенсі — не виняток. Дебет у них повинен постійно сходитися з кредитом, а борги не дають цього зробити, тому вони намагаються їх уникати.

Козоріг

Козорогів вирізняє прагнення до економії, яка часто межує зі скупістю. Думка про те, що в борг береш чужі гроші і на певний час, а віддаєш свої і назавжди, найімовірніше, вигадали саме представники цього знака, тому вони намагаються ні в кого не позичати.

Телець

Тельці ніколи — за винятком крайніх випадків — не беруть грошей у борг, з дуже простої причини: вони цього не потребують. Представники знака дуже ощадливі й запасливі, тому у них у схованці завжди є все, що може їм знадобитися, і гроші — зокрема.

