Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не терплять вдома тварин

Як домашніх улюбленців тримають уже не лише собак і котів, а й інших — іноді навіть екзотичних — улюбленців. Проте є й ті, хто не хоче заводити жодного — навіть найбезневиннішого — «мешканця», і причини у кожного з них — свої. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не терплять вдома тварин.

Рак

Про Раків не можна сказати, що вони не люблять тварин — вони зовсім не проти погратися з ними, проте саме до тієї миті, доки це приносить їм задоволення, яке, як відомо, не може тривати вічно. Щоправда, якщо кіт чи собака стають членом їхньої сім’ї, вони поширюють на них любов і турботу, як і на інших мешканців.

Діва

Діви — фанати чистоти й порядку, тому все, що їх порушує, включно з близькими людьми, шалено дратує представників знака, а домашні тварини — й поготів. Сама лише думка про те, що кіт або собака розладнають ідеальний стан оселі, приводить їх у справжній — і невимовний — жах.

Козоріг

Козороги впевнені, що будь-які тварини — включно з домашніми — є переносниками небезпечних для людини хвороб, тому вони — за рідкісним винятком — не хочуть бачити їх у своєму домі. Навіть якщо хтось із братів наших менших зусиллями родичів потрапить до їхнього помешкання, представники знака виженуть його звідти.

