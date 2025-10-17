Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють "опрацьовувати" свої емоції

Гороскоп / © Credits

Але набагато важливіше питання — не наявність моральних травм, а вміння їх проживати так, щоб вони не залишали «зарубок» на душі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють «опрацьовувати» свої емоції.

Риби

Риби, які у своєму житті насамперед фокусуються на особистому житті, дуже важко переживають будь-які незрозумілості в особистому житті, а вже якщо йтиметься про розставання, то й поготів. У таких випадках вони не можуть упоратися із собою та входять у довгий період переживань, який до кінця не минає навіть тоді, коли вони зустрічають нове кохання.

Рак

Раки, хоч як дивно це прозвучить, люблять страждати, тому вони на підсвідомому рівні не відпускають від себе негативні емоції, переживаючи їх знову і знову. Навіть коли неприємна для них подія втрачає свою актуальність, і вони знаходять нову, попередня продовжує, хоч і меншою мірою, турбувати їх.

Козоріг

Козороги створюють враження закритих і скупих на емоції людей, але тільки найближчі до них люди — та й то далеко не всі — знають, що насправді це зовсім не так. Вони переживають усе, що з ними відбувається, але приховують це від сторонніх очей, заганяючи негативні емоції всередину, що не найкращим чином позначається на їхньому душевному здоров’ї.

