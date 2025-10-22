ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не залагоджують, а розпалюють розпочатий конфлікт

Із конфліктної ситуації кожен із нас — через характер і темперамент — виходить по-своєму.

Міла Корольова
Хтось намагається якнайшвидше її залагодити, а хтось — не тільки навмисно затягує, а й «доливає оливи у вогонь». Багато в чому дії зумовлені не тільки типом особистості, а й датою народження. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які в разі конфлікту всіляко розпалюють його.

Овен

Овни відомі своєю запальністю, яка багато в чому визначає їхню поведінку — особливо в конфліктних ситуаціях. У таких випадках вони начебто ходять по колу: здавалося б, усі приводи для невдоволення вичерпано, але тут представники знака згадують, із чого розпочався скандал, і знову починають істерити.

Діва

Діви здаються спокійними зовні, але в душі — особливо якщо співрозмовник зумів зачепити їх за живе — у них у конфліктних ситуаціях вирує справжній ураган. Водночас вони не заспокояться, доки супротивника не буде повалено — у прямому чи переносному сенсі, і доки такого результату не буде, вщухнути конфлікту вони не дадуть.

Рак

Раки є людьми м’якими і поступливими, проте дуже образливими, тож, примудрившись їх образити, просто так ви від них не відкараскаєтесь. Вони «доливатимуть оливи» у вогонь конфлікту доти, доки не вип’ють чашу своїх страждань — або того, що вони за них сприймають, — до дна, а заразом повністю не виб’ють свого кривдника.

