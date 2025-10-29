ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки Зодіаку, які нічого не приймають близько до серця

На події, що відбуваються в нашому житті, - через найрізноманітніші причини - всі ми реагуємо по-своєму.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одні можуть впадати в паніку і доводити себе до депресії, а інші - у всякому разі, збоку - здаються абсолютно непробивними. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які нічого не приймають близько до серця.

Водолій

Водолії - найбайдужіший та най індиферентніший знак Зодіаку, представники якого байдуже ставляться не тільки до чужих, а й до власних проблем, що є зовсім вже дивним для оточуючих, а ще вони ніколи ні про що не шкодують.

Діва

Діви володіють рідкісною холоднокровністю, з якою цілком можна було б - за потреби - виконувати важливі завдання в стані ворога. Вони - цілком справедливо - вважають, що емоції тільки заважають справі, тому краще в усьому розбиратися на тверезу голову.

Козоріг

Козероги впевнені, що витрачати моральні сили на переживання - нераціонально, набагато краще поглянути на проблему з практичного погляду: так і важливе питання можна буде розв'язати, і зі складної ситуації вибратися без втрат - у буквальному сенсі слова.

Дата публікації
Кількість переглядів
472
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie