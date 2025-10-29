Астрологиня назвала знаки Зодіаку, які нічого не приймають близько до серця

Гороскоп / © Credits

Одні можуть впадати в паніку і доводити себе до депресії, а інші - у всякому разі, збоку - здаються абсолютно непробивними. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які нічого не приймають близько до серця.

Водолій

Водолії - найбайдужіший та най індиферентніший знак Зодіаку, представники якого байдуже ставляться не тільки до чужих, а й до власних проблем, що є зовсім вже дивним для оточуючих, а ще вони ніколи ні про що не шкодують.

Діва

Діви володіють рідкісною холоднокровністю, з якою цілком можна було б - за потреби - виконувати важливі завдання в стані ворога. Вони - цілком справедливо - вважають, що емоції тільки заважають справі, тому краще в усьому розбиратися на тверезу голову.

Козоріг

Козероги впевнені, що витрачати моральні сили на переживання - нераціонально, набагато краще поглянути на проблему з практичного погляду: так і важливе питання можна буде розв'язати, і зі складної ситуації вибратися без втрат - у буквальному сенсі слова.