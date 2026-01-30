Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не чіпляються за стосунки

Гороскоп / © Credits

Іноді вони закінчуються розставанням, іноді — перероджуються з кохання в дружбу або навпаки. У разі розриву всі ми поводимося по-різному, так чи так до останнього намагаючись їх зберегти, але є й ті, хто — з найрізноманітніших причин — відпускають кохану людину, не роблячи спроб її затримати.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не чіпляються за стосунки.

Стрілець

Стрільці користуються неймовірною популярністю у представників протилежної статі, тож вони точно знають, що в будь-якому — навіть найпіковішому — випадку вони на самоті не залишаться. Представники знака — особливо це стосується чоловіків — часто ставляться до своїх партнерів, як до громадського транспорту: пішов один трамвай, прийде інший.

Лев

Леви ніколи не утримують тих, хто хоче піти з їхнього життя з простої причини: така поведінка є нижчою за їхню гідність, а саме цю якість представники знака ставлять на перше місце в будь-яких стосунках. Вона не дає їм змоги принижуватися, вимолюючи чиїсь почуття, що для них категорично неприпустимо — гордість перешкоджає їм це робити.

Козоріг

Козороги, зайняті своєю роботою і кар’єрою, дуже потребують підтримки, яку вони відчували б удома — у сім’ї та стосунках, які раніше заведено було називати «міцним тилом». Тому, розуміючи, що людина, яка перебуває поруч, уже не може відігравати цієї ролі, ба більше, хоче піти, вони з легкою душею відпускають її на всі чотири боки.

