Астрологія
263
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не помиляються

Здавалося б, прожити життя без єдиної помилки неможливо, кожен з нас — хто частіше, а хто рідше — їх робить.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Та насправді є люди, яким це вдається: у будь-якій ситуації, яка стосується усіх сфер життя, вони завжди мають рацію, що подобається далеко не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не помиляються.

Скорпіон

Скорпіони мають унікальну властивість — відчувати, що замислила людина, з якою вони спілкуються, а також який фінал матиме та чи інша ситуація, і вгадують на всі сто відсотків, водночас самі не розуміючи, як і чому їм це вдається.

Козоріг

З Козорогами краще не сперечатися — вони в будь-якому разі матимуть рацію, оскільки «працюють», наче комп’ютер — у буквальному розумінні цього слова. Вони й самі не завжди розуміють, яким чином їхня підсвідомість аналізує всю інформацію, яка до них надходить, і видає єдино правильну відповідь.

Водолій

Водолії — з огляду на свою творчу натуру — часто перебувають на своїй хвилі, десь між небом і землею, де й «підглядають» креативні ходи для своєї діяльності, яка має безпосередній стосунок до мистецтва. Схоже, що саме там вони знаходять правильні відповіді на всі запитання.

