- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не пропускають приймання ліків
У питаннях лікування найрізноманітніших захворювань, мабуть, головну роль відіграє дисципліна — все необхідно робити вчасно.
Але як його бути, якщо — через тотальну зайнятість чи просто недбалість — ми постійно забуваємо дотримуватися призначень лікаря. Та є й ті, хто ретельно стежить за графіком і не нехтує жодною процедурою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не пропускають приймання ліків.
Телець
Тельці — як представники стихії Землі — до вирішення будь-якого питання підходять ґрунтовно. Так, якщо лікар вважає, що їм необхідно приймати ліки тричі на день, вони відкладуть усі справи, але про важливість таких дій не забудуть за жодних умов.
Лев
Леви дуже дорожать своїм здоров’ям, тому роблять усе, що — навіть суто теоретично — допоможе їм зберегти його. У гонитві за цим результатом у хід іде все: своєчасний відпочинок, поїздки на курорти, численні медичні процедури і, звісно ж, вчасне приймання ліків.
Діва
Діви — найпедантичніший знак зодіаку, представники якого все й завжди роблять відповідно до складеного — в цьому разі їхнім лікарем — графіка. Така акуратність і залізна дисципліна дають їм змогу зберігати здоров’я тривалий час.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 22 до 28 вересня
Марс і Ліліт у Скорпіоні від 22 вересня до 4 листопада 2025: чому це небезпечний період і кому варто бути напоготові
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22–28 вересня
Місячний гороскоп на 22–28 вересня: рекомендації на кожен день тижня