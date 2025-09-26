Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не пропускають приймання ліків

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але як його бути, якщо — через тотальну зайнятість чи просто недбалість — ми постійно забуваємо дотримуватися призначень лікаря. Та є й ті, хто ретельно стежить за графіком і не нехтує жодною процедурою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не пропускають приймання ліків.

Телець

Тельці — як представники стихії Землі — до вирішення будь-якого питання підходять ґрунтовно. Так, якщо лікар вважає, що їм необхідно приймати ліки тричі на день, вони відкладуть усі справи, але про важливість таких дій не забудуть за жодних умов.

Лев

Леви дуже дорожать своїм здоров’ям, тому роблять усе, що — навіть суто теоретично — допоможе їм зберегти його. У гонитві за цим результатом у хід іде все: своєчасний відпочинок, поїздки на курорти, численні медичні процедури і, звісно ж, вчасне приймання ліків.

Діва

Діви — найпедантичніший знак зодіаку, представники якого все й завжди роблять відповідно до складеного — в цьому разі їхнім лікарем — графіка. Така акуратність і залізна дисципліна дають їм змогу зберігати здоров’я тривалий час.

