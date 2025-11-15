ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не випрошують кохання

Стосунки між людьми — матерія тонка, у них не завжди можуть розібратися навіть професійні психологи.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Як бути, якщо твій партнер припинив відчувати до тебе будь-які почуття — гордо розвернутися і піти чи спробувати зберегти все так, як було, навіть якщо йдеться про ілюзію? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не випрошують кохання.

Лев

Леви занадто самодостатні і — одночасно — самовпевнені для того, щоб просити когось продовжувати їх кохати. Якщо партнер з якоїсь причини вирішить піти, вони з властивою їм царською величчю відпустять його: навіщо дарувати свою милість тому, хто настільки дурний, що не цінує цього?

Стрілець

Стрільці настільки привабливі в очах протилежної статі, що благати когось про кохання їм просто немає сенсу. Місце поруч із ними ніколи не буває порожнім: варто зникнути одній людині, як на зміну їй прийде інша, і в такий спосіб ситуація може тривати нескінченно.

Скорпіон

Скорпіони — один із найбільш гордих знаків зодіаку, які нікому не дозволяють утискати своє самолюбство. Вони можуть дуже сильно страждати в душі, але ніколи не покажуть цього людині, яка, розлюбивши, вирішила піти від них. Можливо, саме тому їхні партнери кидають їх набагато рідше, ніж інших.

