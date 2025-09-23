ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
820
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно "пережовують" минулі помилки

Помилки роблять усі, але далеко не всі вміють їх вчасно відпускати, що, варто визнати, значно спрощує наше життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але вмінням — можна навіть сказати, мистецтвом — робити це володіють не всі, багато хто довго не розлучається з емоціями, які їм довелося пережити в подібній ситуації. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно «пережовують» минулі помилки.

Риби

Риби — один з найразливіших знаків зодіаку, тому вони дуже швидко дивуються подіям, які з ними відбуваються, а потім довго їх переживають. Власні помилки не є для них винятком: зробивши їх, вони постійно думають про те, як могли б їх уникнути.

Рак

Раки, незважаючи на вдавану вразливість і беззахисність, дуже лихопомні, вони довго пам’ятають помилки інших, зокрема і близьких їм людей, та й свої, треба віддати їм належне, довго не забувають, постійно сварячи себе за неправильні дії — все могло би бути набагато краще.

Скорпіон

Скорпіони — і це випливає з назви їхнього тотема — можуть «вжалити» кого завгодно, але найбільше від них дістається їм самим. Будь-яку помилку вони вважають неприпустимою, тому «гризуть» себе доти, доки не зроблять нову — загалом у спокої представники знака майже не живуть.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
820
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie