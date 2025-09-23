Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно "пережовують" минулі помилки

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але вмінням — можна навіть сказати, мистецтвом — робити це володіють не всі, багато хто довго не розлучається з емоціями, які їм довелося пережити в подібній ситуації. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно «пережовують» минулі помилки.

Риби

Риби — один з найразливіших знаків зодіаку, тому вони дуже швидко дивуються подіям, які з ними відбуваються, а потім довго їх переживають. Власні помилки не є для них винятком: зробивши їх, вони постійно думають про те, як могли б їх уникнути.

Рак

Раки, незважаючи на вдавану вразливість і беззахисність, дуже лихопомні, вони довго пам’ятають помилки інших, зокрема і близьких їм людей, та й свої, треба віддати їм належне, довго не забувають, постійно сварячи себе за неправильні дії — все могло би бути набагато краще.

Скорпіон

Скорпіони — і це випливає з назви їхнього тотема — можуть «вжалити» кого завгодно, але найбільше від них дістається їм самим. Будь-яку помилку вони вважають неприпустимою, тому «гризуть» себе доти, доки не зроблять нову — загалом у спокої представники знака майже не живуть.

