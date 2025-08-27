Астрологиня назвала знаки зодіаку, які постійно всіх критикують

Гороскоп / © Credits

Вона допомагає нам стати кращими, «накачавши» свої особистісні якості, і, як наслідок, домогтися більшого — як у кар’єрі, так і в особистому житті. Але, як відомо, все добре в міру — важко спілкуватися з людиною, яка бачить у людях, які її оточують, самі лише недоліки. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які постійно всіх критикують.

Лев

Леви — за рідкісним винятком — упевнені, що є досконалістю, до рівня якої не дотягуються ті, з ким вони спілкуються. Тому їм дуже важко втриматися від критики на їхню адресу, чим вони постійно і займаються, викликаючи в людей, яких критикують, роздратування.

Скорпіон

Скорпіони вміють помічати чужі недоліки, включно з тими, які їхні володарі ретельно приховують, за що всі на них ображаються. І абсолютно даремно це роблять, бо представники знака можуть не тільки покритикувати співрозмовника, а й допомогти йому виправитися.

Діва

Діви висловлюють критичні зауваження на адресу людей, які їх оточують, з найрізноманітніших причин — іноді, тому що дійсно бачать у цьому необхідність, а іноді — винятково через шкідливість характеру і бажання зачепити співрозмовника, хоч би ким він був, за живе.

