Астрологиня назвала знаки зодіаку, які рішуче засуджують службові романи

Не можна сказати, що кожен із нас опинявся в такій ситуації, але кожен точно знає, що щось подібне траплялося з іншими.

Водночас далеко не всі вважають кохання просто на робочому місці пристойною і виправданою поведінкою, для декого це — категоричне табу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які рішуче засуджують службові романи.

Козоріг

Для Козорогів — у всякому разі, для більшості з них — службовий роман є ледве не блюзнірством: представники найпрацьовитішого і найпрагматичнішого знака вважають, що на роботі потрібно займатися тільки вирішенням професійних питань, а кохання від цього відволікає.

Рак

Раки як найсімейніший знак зодіаку вбачають у службових романах загрозу подружнім стосункам, і ця їхня думка не позбавлена здорового глузду. Вони не можуть змиритися з тим, що поки вони вдома «в’ють гніздо», створюючи комфорт і затишок, близька їм людина руйнує все, що їм дороге.

Скорпіон

Скорпіонів — особливо йдеться про керівників, які належать до цього знака — дратує той факт, що їхні підлеглі витрачають робочий час, який їм оплачує роботодавець, на заняття, які не мають нічого спільного з їхньою професійною діяльністю: хіба це не обурливо?!