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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які схильні до панічних настроїв
В наш непростий час зберігати спокій в будь якій ситуації важко навіть найхолоднокровнішим представникам знаків зодіака. Але декому це завжди було не до снаги.
Щоб впасти на саме дно панічного стану, цим трьом знакам багато не потрібно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких краще зайвий раз не лякати.
Овен
Овни, знаються на панікерстві. Найбільше їх лякає відсутність контролю над ситуацією. Тому, напевне серед них так багато аерофобів. Якщо ви бачите в сховищі під час повітряної тривоги людину, яка постійно перевіряє інофрмацію з різних телеграм-каналів й час від часу вигукує щось на кшталт «два шахеди на Борщагівки» — то це, найімовірніше, Овен.
В будь-якому разі не намагайтеся заспокоїти Овна, що вже зайшов у хвилю паніки. Більше того, краще вам відійти від нього трохи подалі й перечекати.
Рак
Раки — це той знак, для кого склянка зна просто напівпорожня, а ще й з отрутою на дні, бо про це йому віщує його життєвий досвід, навіть, якщо жодної отрути Рак ніколи не куштував. Представники цього знака завжди налаштовані на неприємності. Вони на них чекають й майже обурюються, якщо на горизонті все спокійно й без хмар.
Ну, ви зрозуміли, за будь-якої нагоди Рак знайде привід для паніки. Нічого не робіть. Рак, який не чекає від життя нікого позитивного, переживе будь-яку панічну атаку самотужки.
Діва
Діви починають панікувати за першої можливості. Навіть, якщо йдеться про незначну зміну планів. У стан істерики вони можуть поринути навіть через відсутність на поличці улюбленого сорту йогурта (уявляєте як часто панікують Діви останні місяці, коли наповнення поличок супермаркетів залежить від того, склад якого виробника розбомбили напередодні).
Але, треба віддати Дівам належне, вони швидко опановують себе й починають наводити лад в своєму житті й довкіллі.
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